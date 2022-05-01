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Россиянам назвали оптимальный размер выплат по ипотеке

Аналитик Лазарева: ипотека считается комфортной, если выплаты не превышают 40% от дохода

Фото: Pixabay

Руководитель проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгения Лазарева назвала россиянам оптимальный размер выплат по ипотеке. Ее слова передает Sputnik.

По ее словам, ипотека считается комфортной, если выплаты не превышают 40 процентов от дохода. Аналитик отметила, что если регулярно отдавать банку слишком большую сумму, то денег не будет хватать на повседневные нужды, а если слишком маленькую, то выплаты растянутся на долгие годы. «Если ты берешь более просторное жилье из расчета, что на погашение ипотеки надо будет тратить 80 процентов своего дохода, то это не лучший вариант. Люди забывают, что после приобретения нового жилья в нем еще надо будет делать ремонт и покупать много всего», — заявила Лазарева.

Ранее стало известно, что льготная ипотека на новостройки по сниженной до 9 процентов ставке должна начать действовать с начала мая. Такой срок запуска программы назвал замглавы Минстроя России Никита Стасишин. «С 1 мая эта программа должна заработать по ставке 9 процентов для всех категорий граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия и купить квартиру на этапе строительства», — заявил он.

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Марина Совина
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