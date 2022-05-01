Сенатор Пушков назвал Европу заложницей антироссийской политики из-за ее позиции по газу

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал Европу заложницей антироссийской политики из-за ее позиции по газу России. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

По его словам, политика в некоторых странах пересиливает экономику и ее потребности. В качестве примера он привел Финляндию и Германию, власти которых заявили о намерении отказаться от российского сырья. «В этих условиях нам необходимо думать о новых рынках сбыта», — заключил сенатор.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила о подготовке Финляндии к отказу от поставок газа из России в мае. Кроме того, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия отказывается платить за российский газ рублями и не планирует делать этого в будущем.