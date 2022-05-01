Стало известно о подготовке Финляндии к отказу от поставок газа из России

Helsingin Sanomat заявила о подготовке Финляндии к отказу от поставок газа из России в мае

Власти и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае Россия прекратит поставки газа в страну. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, на газ из России приходится только пять процентов общего потребления энергии. Однако, говорится в материале, сложности могут возникнуть в промышленности, где газ используется как сырье. В таком случае, отрасли придется либо найти замену природному газу, либо сократить показатели. При этом нефтеперерабатывающий завод фирмы Neste, один из крупнейших потребителей природного газа в Финляндии, уже протестировал использование пропана.

Мы более чем когда-либо уверены, что сможем справиться с риском в случае перебоев в поставках Питер Ванакер главный исполнительный директор Neste

Ранее The Washington Post заявила о недостаточных альтернативах у Европы для замены российского газа. В связи с этим европейским государствам будет непросто избежать серьезных экономических проблем будущей зимой, если Россия прекратит поставки. По словам авторов материала, согласно почти любому сценарию, следующие 18 месяцев будут мучительным временем для Европы, поскольку последствия высоких цен распространятся по всему миру, а власти стран будут бороться за то, чтобы отопить дома своих жителей и обеспечить свои заводы энергией.

От российского газа отказалась не только Финляндия

Уточняется, что финская госкомпания Gasum до 20 мая должна сообщить о том, согласна ли она на условие об оплате российского газа в рублях. Как сообщили источники газеты, такой срок установлен и для многих других стран ЕС. При этом ранее депутат парламента Финляндии, министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что страна не пойдет на рублевые платежи.

30 апреля сообщалось, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия отказывается платить за поставки российского газа в рублях, как того требует Москва, как сейчас, так и в будущем. «Мы предпринимаем все, чтобы как можно скорее стать независимыми от России [в вопросах энергопоставок]», — заверил политик.

27 апреля, «Газпром» полностью остановил поставки в Болгарию и Польшу после того, как страны отказались перевести оплату за полученный с 1 апреля газ на новый рублевый счет компании. Транзит через их территорию продолжается, но в случае незаконного отбора газа для пополнения собственных запасов прокачку пропорционально сократят. В пресс-службе российской компании указали, что возобновление поставок возможно только после того, как будут получены средства от «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша).

Такую позицию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что отключение газа может затронуть и другие страны, если они последуют примеру Софии и Варшавы.

Проблемы с платежами

Ранее стало известно, что Газпромбанк отклонил оплату за газ в рублях для Германии и Австрии за апрель и май по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T). По данным Bloomberg, компания пыталась провести платеж с использованием рублевого счета, как того требовала Россия.

Кроме того, ряд стран Евросоюза призвали Еврокомиссию разъяснить позицию касательно оплаты газа рублями, поскольку в нынешнем документе слишком размытые формулировки. В частности в ЕК обратились Дания, Финляндия, Латвия, Греция, Австрия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Болгария, а также Польша. По мнению послов данных стран, текущая позиция комиссии позволяет обходными путями выполнить российские условия по оплате газа в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал в срочном порядке внести изменения в действующие газовые контракты с «недружественными» странами и перевести их на рублевую форму оплаты. Он также описал механизм, в соответствии с которым происходит оплата. Иностранный покупатель газа должен завести в «Газпромбанке» два счета. На первый, валютный, будет проводиться оплата в долларах или евро, как указано в контрактах. На эти деньги «Газпромбанк» сам будет покупать для клиентов рубли на бирже, зачислять на рублевый счет и уже с него переводить деньги поставщику.

Ранее Bloomberg сообщало, что в целом на новую схему, предложенную Москвой, могут перейти 10 компаний, закупающих топливо у России. Как пояснил источник агентства, близкий к «Газпрому», четыре покупателя уже провели оплату.