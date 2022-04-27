Еще одна страна отказалась от расчетов за российский газ в рублях

Финляндия отказалась от требований России по расчетам за газ в рублях

Еще одна европейская страна, Финляндия, решила отказаться от требований России по расчетам за газ в рублях. С соответствующим тезисом выступила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен, ее заявления цитирует ТАСС.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», — сказала министр, добавив, что такие договоренности были достигнуты еще в начале месяца.

27 апреля, «Газпром» полностью остановил поставки в Болгарию и Польшу после того, как страны отказались перевести оплату за полученный с 1 апреля газ на новый рублевый счет компании. Транзит через их территорию продолжает, но в случае незаконного отбора газа для пополнения собственных запасов прокачку пропорционально сократят.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекратить получать газ из России могут и другие страны, если не согласятся на расчеты в рублях.