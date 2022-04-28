Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в рублях для двух стран от GM&T

Bloomberg сообщил об отклонении Газпромбанком оплаты газа для Германии и Австрии от GM&T

Газпромбанк отклонил оплату за газ в рублях для Германии и Австрии за апрель и май по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания пыталась провести платеж с использованием рублевого счета, как того требовала Россия. Несмотря на это, операция была отклонена. В настоящее время фирма продолжает предпринимать усилия, чтобы осуществить платеж, и ведет переговоры с банком и экспортным подразделением «Газпрома».

Как отмечает агентство, дело GM&T касается лишь доли процента от общего объема европейского импорта из России, однако оно подчеркивает сложности с порядком оплаты, установленным Москвой.

Обвинения в шантаже

Ранее несколько стран назвали шантажом действия России в отношении поставок газа. В частности, с таким заявлением выступил представитель Министерства иностранных дел Франции и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Последняя также заявила, что Евросоюз был готов к такому сценарию и планирует ответить на действия российской компании.

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Ранее стало известно, что поставки газа в страны, которые отказываются от предложенных условий, прекращаются. Так, 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. В ответ премьер-министр Болгарии Кирил Петков назвал данное решение «шантажом» и «рэкетом». При этом политик отметил, что прекращение поставок — это проблема Евросоюза, а не Болгарии. Петков также объяснил отказ страны производить оплату в рублях. По его словам, двухступенчатая система оплаты позволяет российскому банку нарушить свои обязательства при конвертации в рубли и дальнейшей оплате.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в шантаже, заявив, что «Газпром» продолжает оставаться надежным поставщиком и исполнять контракты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал активнее использовать практику остановки поставок и перекрыть газ всем европейским странам, которые отказываются исполнять требование оплаты в рублях. По его мнению, тогда граждане начнут предъявлять претензии своим властям.

Двухступенчатую систему оплаты приняли не все

23 марта президент России Владимир Путин потребовал в срочном порядке внести изменения в действующие газовые контракты с «недружественными» странами и перевести их на рублевую форму оплаты. Он также описал механизм, в соответствии с которым происходит оплата. Иностранный покупатель газа должен завести в «Газпромбанке» два счета. На первый, валютный, будет проводиться оплата в долларах или евро, как указано в контрактах. На эти деньги «Газпромбанк» сам будет покупать для клиентов рубли на бирже, зачислять на рублевый счет и уже с него переводить деньги поставщику.

По данным Bloomberg, сейчас счета в Газпромбанке для оплаты в рублях открыли десять покупателей российского газа из Европы. Как пояснил источник агентства, близкий к «Газпрому», четыре покупателя уже провели оплату. В их числе указывалась итальянская энергетическая компания Eni. Позже ее представитель заявил, что в компании отказываются от комментариев по этому поводу. На данный момент из стран ЕС только Венгрия подтвердила готовность производить оплату в рублях.

В то же время несколько европейских стран объявили о готовности к ограничению поставок газа. В частности, Италия не исключила остановку уже мае, а премьер-министр Словакии Эдуард Хегер уже после остановки поставок в Польшу и Болгарию подтвердил, что республика будет платить России только в евро.