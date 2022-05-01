В США заявили о недостаточных альтернативах у Европы для замены российского газа

WP: у Европы недостаточно альтернатив для того, чтобы заменить газ из России без проблем

Страны Европы обладают недостаточным количеством альтернатив, которые смогли бы заменить поставки российского газа. Об этом говорится в статье The Washington Post.

По словам авторов материала, европейским государствам будет непросто избежать серьезных экономических проблем будущей зимой, если Россия прекратит поставки газа. В статье отмечается, что, согласно почти любому сценарию, следующие 18 месяцев будут мучительным временем для Европы, так как последствия высоких цен распространятся по всему миру, а власти стран будут бороться за то, чтобы отопить дома своих жителей и обеспечить свои заводы энергией.

Ранее издание Helsingin Sanomat писало, что власти и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае Россия прекратит поставки газа в страну. Согласно данным местного издания, не позднее 20 мая финская сторона, в частности госкомпания Gasum, должна будет сообщить о том, согласна ли она на условие об оплате российского газа в рублях.

