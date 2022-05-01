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Появились фото «жутких» последствий столкновения Акинфеева с соперником

Появились фото рассечений на ноге Игоря Акинфеева после матча РПЛ с «Ахматом»

Фото: Telegram-канал ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата». Об этом сообщается в Telegram-канале красно-синих.

В соцсети появились фото последствий столкновения голкипера с нападающим грозненцев Мохамедом Конате. «Выглядит жутко. Ждем результатов обследования», — говорится в описании к снимкам, на которых видны рассечения и синяки на ноге Акинфеева.

Встреча прошла в воскресенье, 1 мая, и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ахмата». В составе победителей голами отметились Даниил Уткин и Бернард Бериша. Акинфеев получил повреждение в концовке встречи.

Голкипер выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне вратарь провел 27 матчей в РПЛ, в которых пропустил 27 мячей.

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Алексей Гусев
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