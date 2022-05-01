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Япония допустила возможность частично засекретить рекомендации по нацобороне

Правительство Японии изучает возможность частично засекретить рекомендации по нацобороне

Фото: Pixabay

Правительство Японии допустило возможность частично засекретить рекомендации к программе национальной обороны в рамках пересмотра стратегии национальной безопасности и среднесрочной программы оборонной политики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Киодо».

Сообщается, что документы сейчас изучают и могут пересмотреть к концу текущего финансового года, который завершится 31 марта 2023 года. Источники агентства допускают, что засекреченные документы будут содержать такую позицию, как вопрос о возможности Японии наносить превентивные удары по базам противника. «Этот возможный шаг по частичному засекречиванию рекомендаций может быть сделан на основании позиции правящей Либерально-демократической партии, а также мнений ряда экспертов в области безопасности и дипломатии, которые были приглашены на закрытые правительственные заседания», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, он подчеркнул, что «документ, схожий со Стратегией национальной обороны США», нужен, чтобы разрешать непредвиденные обстоятельства, в которые были бы вовлечены Китай, Россия и Северная Корея. Однако у такого плана есть и противники. По информации агентства, частичное засекречивание рекомендаций может привести к тому, что политики будут неохотно пересматривать стратегию безопасности страны в будущем.

Ранее сообщалось, что военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и морские пехотинцы США проведут совместные учения на острове Хоккайдо этой осенью. Учения проведут «для повышения способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» на фоне специальной военной операции России на Украине и «продолжающегося военного усиления Китая».

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