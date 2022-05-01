Минобороны показало кадры запуска ракет «Оникс»

Минобороны опубликовало кадры запуска ракет «Оникс» по аэродрому в Одессе

Министерство обороны России показало видео с запуском ракет «Оникс» по украинскому военному аэродрому в Одессе. Соответствующие кадры есть в распоряжении «Ленты.ру».

На опубликованных кадрах виден момент запуска высокоточных ракет. Снаряд взлетает строго вверх, после чего двигатели разворачивают его параллельно земле и он улетает к цели.

«Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели», — рассказали в Минобороны.

Об уничтожении ангара с оружием и боеприпасами из США и Европы Вооруженными силами России около Одессы стало известно 1 мая. Высокоточными ракетами «Оникс» также была разрушена взлетно-посадочная полоса военного аэродрома.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).