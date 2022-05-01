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В Германии рассказали о свободном падении евро

DWN: евро находится в свободном падении, усиление санкций против России усугубит ситуацию

Фото: Leonhard Foerger / Reuters

Евро сейчас находится в «свободном падении», его курс к американскому доллару упал до самых низких показателей с 2017 года. Об этом говорится в материале Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В статье отмечается, что неопределенность, связанная с возможным ужесточением антироссийских санкций и их влиянием на европейскую экономику, оказывает еще больше давления на евро, которое находится в плохом положении. Авторы издания указали на то, что, по мнению многих экспертов, Европа пострадает от экономических последствий украинского кризиса сильнее, чем США.

DNW также приводит слова главного экономиста VP Bank Томаса Гитцеля, который полагает, что евро не может выиграть от трех повышений процентных ставок в текущем году, запланированных Европейским ЦБ. Он рассказал, что самым худшим возможным сценарием могут стать рецессия, высокая инфляция и неспособность или нежелание ЕЦБ предпринимать какие-либо меры.

Ранее директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов констатировал крах евро внутри России. Как объяснил экономист, после введения санкций против России спрос на евро сильно упал. При этом предложение от экспортеров остается на высоком уровне. Это приводит к постоянному ослаблению европейской валюты к рублю, считает эксперт.

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Марина Совина
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