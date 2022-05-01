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Передвижение украинских военных на блокированной «Азовстали» попало на видео

Беспилотник РИА Новости снял передвижение военных из Украины на блокированной «Азовстали»

Передвижение военных из Украины на блокированной территории завода «Азовсталь» в Мариуполе попало на видео беспилотника РИА Новости. Агентство опубликовало эти кадры.

На записи видно, как три человека в военной форме и касках обходят угол одного из зданий в районе складского цеха и заходят внутрь пристройки. В руках они держат предметы, похожие на автоматы, винтовки или ручные пулеметы.

28 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук после встречи президента страны Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявила о начале подготовки к эвакуации гражданских с территории завода. «Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию», — заявила Верещук.

30 апреля стало известно, что с территории предприятия вышли 25 гражданских, в их числе шестеро детей до 14 лет.

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Марина Совина
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