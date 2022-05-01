На Украине признали фейком данные о сбившем шесть российских самолетов летчике

Воздушные силы Украины признали фейком данные о сбившем шесть российских самолетов летчике

Командование Воздушных сил Украины признало фейком данные о «Призраке Киева» — военном летчике, который за первые 30 часов с начала спецоперации якобы сбил несколько российских самолетов. Соответствующий пост появился накануне, 30 апреля, в соцсети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве опровергли информацию о том, что «Призрак Киева» — это украинский летчик Степан Тарабалка, погибший 13 марта. «"Призрак Киева" — это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы. Это, скорее, собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил [Украины], которые защищают небо столицы», — говорится в сообщении.

О «Призраке Киева» украинские СМИ активно писали в конце февраля. Утверждалось, что летчик сбил шесть российских самолетов за первые 30 часов с начала спецоперации.

Ранее украинское СМИ признало фейком пост советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о якобы замученной девушке из поселка Гостомель, который недавно покинули российские войска.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.