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В Москве начали продавать льготные проездные для учащихся по новым правилам

В Москве начали продавать льготные проездные для учащихся на срок до 90 дней

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве с 1 мая начал действовать новый порядок продажи льготных проездных для школьников, студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, которые теперь могут покупать их сроком на 30 или 90 дней. Об этом сообщается в Telegram-канале городского Департамента транспорта.

До сих пор такие проездные действовали до конца календарного месяца независимо от того, какого числа их приобрели. Теперь срок отсчитывается с момента покупки. Записать абонемент на карту москвича можно будет в любой день.

По словам главы столичного Дептранса Максима Ликсутова, новые правила продажи льготных проездных для учащихся помогут на четверть сократить очереди в кассах первого числа месяца.

Ранее Ликсутов назвал способ избавить Москву от затрудненного транспортного движения. По его словам, это создание рабочих мест в районах между Садовым кольцом и МКАД. Он отметил, что на данный момент в центре города сосредоточено 30 процентов рабочих мест при семи процентах жилья. В итоге там скапливаются машины.

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Игорь Дмитров
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