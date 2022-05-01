Стало известно о желании «Реала» вернуть Роналду

Mirror: «Реал» нацелился на возвращение Криштиану Роналду

Мадридский «Реал» захотел вернуть португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Mirror.

Как стало известно изданию, выступления 37-летнего Роналду за «Манчестер Юнайтед» привлекли внимание руководства мадридского клуба. В «Реале» нацелились на трансфер результативного форварда, который отметился 17 голами в Английской премьер-лиги (АПЛ).

Контракт Роналду с «Юнайтед» истечет в 2023 году. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 35 миллионов евро.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021-го. До этого нападающий выступал за туринский «Ювентус».

Роналду выступал за «Ювентус» с 2009 по 2018 год. Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов). Он четырежды выиграл с клубом кубок Лиги чемпионов и дважды чемпионат Испании.