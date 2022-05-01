Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
Сегодня
14:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Эвертон
Сегодня
16:00 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Химки
Сегодня
16:30 (Мск)
Уфа
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
18:30 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Спорт

Стало известно о желании «Реала» вернуть Роналду

Mirror: «Реал» нацелился на возвращение Криштиану Роналду

Фото: Terry Donnell / Reuters

Мадридский «Реал» захотел вернуть португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Mirror.

Как стало известно изданию, выступления 37-летнего Роналду за «Манчестер Юнайтед» привлекли внимание руководства мадридского клуба. В «Реале» нацелились на трансфер результативного форварда, который отметился 17 голами в Английской премьер-лиги (АПЛ).

Контракт Роналду с «Юнайтед» истечет в 2023 году. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 35 миллионов евро.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021-го. До этого нападающий выступал за туринский «Ювентус».

Роналду выступал за «Ювентус» с 2009 по 2018 год. Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов). Он четырежды выиграл с клубом кубок Лиги чемпионов и дважды чемпионат Испании.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В ФРГ заявили о необходимости остановить заводы в ЕС ради отказа от газа России
Стало известно о желании «Реала» вернуть Роналду
Названы правила оплаты труда в выходные и праздничные дни
Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи
Названы даты бесплатной парковки в Москве на майские праздники
Китайские истребители вошли в небо Тайваня
Володин оценил закон США по передаче арестованных активов Киеву
Назван помогающий снизить уровень сахара в крови продукт
Стало известно об участниках первомайской демонстрации в СССР
МЧС сообщило о выплатах жителям некоторых территорий Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.