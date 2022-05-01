Задержание удерживавшего сына в квартире жителя Читы показали на видео

СК РФ показал задержание жителя Читы, который удерживал сына в квартире

Следственный комитет России (СК РФ) опубликовал в своем Telegram-канале видео задержания жителя Читы, удерживавшего сына в квартире.

На кадрах показано, как сотрудники спецподразделений Росгвардии попали в помещение и освободили ребенка. При осмотре места происшествия было обнаружено огнестрельное оружие. Отмечается, что задержанный в течение нескольких часов, угрожая оружием, удерживал несовершеннолетнего.

О том, что 35-летний мужчина заперся в квартире с малолетним ребенком и не впускает супругу, стало известно 30 апреля. В результате россиянина задержали. Мальчик 2019 года рождения передан матери, его здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Незаконное лишение свободы» УК РФ.