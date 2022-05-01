Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин оценил закон США по передаче арестованных активов Киеву

Володин: закон США по передаче арестованных активов Киеву не повлияет на экономику России

Фото: РИА Новости

Принятый в США закон, разрешающий передавать Украине арестованные активы иностранцев, не повлияет на экономику России. Так решение США оценил в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. <...> На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие», — отметил он.

Володин добавил, что решение американской стороны о конфискации российской собственности в целях оказания помощи Украине создает опасный прецедент, который «бумерангом должен ударить» по самим США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ФРГ заявили о необходимости остановить заводы в ЕС ради отказа от газа России
Володин оценил закон США по передаче арестованных активов Киеву
Назван помогающий снизить уровень сахара в крови продукт
Стало известно об участниках первомайской демонстрации в СССР
МЧС сообщило о выплатах жителям некоторых территорий Украины
Сингапур оценил потери страны из-за колебания в мире цен на энергоносители
Стало известно о поддержке ФРГ введения ЕС эмбарго на нефть из России
Стало известно условие возвращения Медведевым статуса первой ракетки мира
В порту Мариуполя зафиксировали факт затопления гражданских судов
Врач назвала два определяющих продолжительность коронавируса фактора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.