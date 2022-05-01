Володин оценил закон США по передаче арестованных активов Киеву

Володин: закон США по передаче арестованных активов Киеву не повлияет на экономику России

Принятый в США закон, разрешающий передавать Украине арестованные активы иностранцев, не повлияет на экономику России. Так решение США оценил в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. <...> На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие», — отметил он.

Володин добавил, что решение американской стороны о конфискации российской собственности в целях оказания помощи Украине создает опасный прецедент, который «бумерангом должен ударить» по самим США.