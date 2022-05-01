Лавров обвинил западные СМИ в искажении его слов о ядерной войне

Лавров заявил, что перевирание его слов о ядерной войне не делает чести западным СМИ

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» обвинил западные СМИ в искажении его слов о ядерной войне.

По его словам, такое перевирание не делает чести западной журналистике. «Уже не первый раз обращаю внимание на то, как умело на Западе искажают слова российских представителей. Когда выдергивают и перевирают сказанное мной и другими нашими представителями, это не делает чести западной журналистике», — сказал глава ведомства.

Ранее Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. При этом он подчеркнул, что опасность ее начала реальна. «Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували», — заключил министр.

