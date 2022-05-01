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В Молдавии задержали рассылавшего поддельные повестки о мобилизации

Полиция Молдавии задержала рассылавшего фейковые призывы «на мобилизационные учения»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Полиция Молдавии задержала человека, рассылавшего поддельные приказы о явке «на мобилизационные учения». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержанный отправлял фейковые повестки в военные центры на севере страны. В сообщениях говорилось, что в случае неявки гражданину грозит тюремный срок и штраф. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал вбросом сообщения о всеобщей мобилизации.По его словам, «все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры».

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Ксения Назарова
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