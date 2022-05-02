В Литве на месяц дислоцировали командный пункт экспедиционного корпуса НАТО

Командный пункт возглавляемого Великобританией корпуса НАТО на месяц дислоцировали в Литве

В Литве на месяц дислоцирован командный пункт экспедиционного корпуса Североатлантического альянса, возглавляемого Великобританией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командование армии балтийской республики.

Отмечается, что это нужно для «более оперативного реагирования Великобритании на ситуацию в сфере безопасности региона», а также для улучшения взаимодействия стран в рамках НАТО. Международные учения уже намечены на уровне штабных центров.

В конце апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал НАТО немедленно начать практическую подготовку к укреплению обороны Прибалтики на случай военного конфликта. Он пояснил, что необходимо увеличить численность военнослужащих и техники НАТО в странах Балтии.