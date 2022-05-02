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Российский подросток изнасиловал шестилетнего брата

В Качканаре мать написала заявление на старшего сына, изнасиловавшего младшего брата

Фото: Pixabay

В городе Качканар Свердловской области женщина обратилась в полицию и написала заявление на своего старшего сына. Он изнасиловал шестилетнего брата, сообщает «Московский комсомолец».

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Как рассказал источник издания, 15-летний подросток уже дал признательные показания.

В июле 2021 года в Кунгурском районе молодой человек изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, которую подвозил на мопеде в соседний населенный пункт.

По пути он остановился и в безлюдном месте затащил девочку в лес, и, избив, изнасиловал. СКР возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»). Следователи провели несколько судебных экспертиз и допросили свыше 10 свидетелей.

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Виктория Кондратьева
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