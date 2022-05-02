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В Китае заявили о планах НАТО дестабилизировать новый регион

CGTN: НАТО планирует дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион ради господства США

Фото: Arne Immanuel Bänsch / dpa / Global Look Press

НАТО планирует дестабилизировать новый регион — Азиатско-Тихоокеанский — ради того, чтобы обеспечить мировое господство США. Об этом говорится в материале китайского портала CGTN.

По мнению автора статьи, альянс позиционирует себя как оборонительный, но при этом расширяется и развязывает военные конфликты. «НАТО кричит о мире и безопасности, но в то же самое время сбрасывает огромное количество бомб на другие страны», — констатировал он, отметив, что теперь альянс переключил внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, где «постоянно играет мускулами».

Как утверждается в статье, НАТО является инструментом для достижения гегемонии США, однако Китай является для них препятствием на этом пути. «Столкнувшись с растущим влиянием Пекина, Вашингтон не просто устраивает провокации, но стремится сформировать единый фронт для сдерживания Китая», — отмечается в материале. Автор выразил надежду, что государствам региона хватит мудрости, чтобы выбрать мир и стабильность.

Ранее китайское издание Global Times в своей статье отмечало, что США во главе НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику в Европе, которая не способствует деэскалации конфликта. По мнению авторов, американцы используют ситуацию на Украине в качестве рекламы альянса.

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Марина Совина
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