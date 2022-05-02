США и Армения договорились о сотрудничестве в области ядерной энергетики

Блинкен и Мирзоян подписали меморандум о сотрудничестве США и Армении в ядерной энергетике

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали меморандум о сотрудничестве стран в области гражданской ядерной энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава армянского МИД прибыл в Вашингтон на встречу со своим американским коллегой, стороны договорились о взаимопонимании в отношении стратегического сотрудничества.

«Мы ценим поддержку Соединенными Штатами наших реформ. Армения также ценит поддержку, которую оказывают США развитию армянского энергетического сектора», — подчеркнул Мирзоян на церемонии в Госдепартаменте.

Он также поблагодарил Вашингтон за участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, оказание поддержки в нормализации отношений между Ереваном и Турцией, а также за осуждение геноцида армян.

6 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он приветствовал мирные переговоры между странами и призвал к деэскалации в Закавказье.

