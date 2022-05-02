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Полиция Еревана начала задерживать перекрывших улицы оппозиционеров

В Ереване полиция начала задерживать перекрывших улицы протестующих

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Оппозиционные силы Армении утром в понедельник, 2 мая, начали масштабные акции протеста, перекрывая центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает ТАСС.

Активисты перекрыли центральные проспекты Мясникян, Гераци, улицы Гнуни, Вардананц и другие места, наблюдается большое скопление машин. Полицейским удалось разблокировать часть центральных улиц, по ним возобновилось движение автомобилей. Стражи порядка начали задерживать оппозиционеров.

Днем в воскресенье, 1 мая, в Ереване прошел многотысячный митинг. Участники акции от оппозиции требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Во время своего выступления вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян объявил, что участники протестов уже доказали, что у нынешнего руководства нет мандата. С понедельника, 2 мая, активисты планировали начать масштабные акции гражданского неповиновения.

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Марина Совина
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