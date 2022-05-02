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Microsoft призвала отказаться от браузера Internet Explorer

Microsoft предупредила о скором окончании поддержки браузера Internet Explorer

Фото: globallookpress.com

Microsoft призвала пользователей Windows начать переход на браузер Edge. Об этом сообщается в блоге компании.

Представители корпорации предупредили пользователей, что поддержка устаревшего браузера скоро закончится. «Вы и ваша организация, возможно, вступили в завершающую стадию подготовки», — отметили специалисты. Инженеры Microsoft заметили, что переход с привычного браузера на новый может оказаться сложным — особенно в ИТ-компаниях, однако этот шаг необходим.

В первую очередь в Microsoft напомнили о наличии в Edge специального режима, который позволяет запускать Internet Explorer. Авторы материала рекомендовали пользователям проверить, как с его помощью открываются те или иные сайты. Затем инженеры посоветовали запланировать дату для плавного отказа от старого браузера и начала использования новой программы.

В заключение специалисты заметили, что важно перенести все свои данные и настройки из Internet Explorer в Edge. Для этого нужно ввести в адресную строку Edge команду «edge://settings/importData», нажать на кнопку «Импортировать из...» и выбрать вариант «Microsoft Internet Explorer».

В середине марта представители Microsoft напомнили, что 15 июня 2022 года поддержка Internet Explorer будет прекращена. С этого дня пользователи, которые захотят установить IE на свой компьютер, будут перенаправлены на страницу с браузером Edge.

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Андрей Ставицкий
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