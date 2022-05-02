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Работу «Искандер-М» во время спецоперации показали на видео

Минобороны России показало работу комплексов «Искандер-М» во время спецоперации

Минобороны России

Министерство обороны России показало на видео работу расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» во время российской спецоперации в Донбассе. Кадры опубликованы газетой «Известия».

«Нашему комплексу нет аналогов в мире. Мы способны поражать цели в тактической глубине противника», — рассказал начальник расчета Глеб. По его словам, техническое оснащение комплекса помогает ракете попадать в цель.

Марина Совина
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