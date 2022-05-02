Медведев отреагировал на внесение премьера Венгрии в список «врагов Украины»

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Украина садится на шею европейским спонсорам

Зампредседателя Совете безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев отреагировал на появление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на украинском сайте «Миротворец». Об этом Медведев написал в Telegram.

Медведев предупредил президентов и премьер-министров дружественных Украине стран, таких как Франции, Германии и Италии, что они тоже могут попасть в список врагов Украины. Он отметил, что европейские политики тоже находятся «под подозрением». Вместе с тем зампред заявил, что Киев садится «на шею европейским спонсорам».

«Такими темпами скоро прямо в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками и "отделять агнцев от козлищ". Решать, кто не войдет в счастливое украинофильское завтра», — написал зампред Совбеза.

О внесении Орбана в базу сайта «Миротворец» стало известно утром 2 мая. Причина, по которой политика внесли в этот список, — отказ пропускать военную помощь для Киева через Венгрию. Создатели базы назвали Орбана «антиукраинским пропагандистом» и «соучастником российских преступлений».

В конце января в такой список внесли и президента Хорватии Зорана Милановича после того, как он отказался отправить хорватских военнослужащих поддержать Киев в случае военного конфликта с Москвой.