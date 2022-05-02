Объявленные персонами нон грата дипломаты из Бельгии покинули Россию

De Standaard: 12 объявленных персонами нон грата дипломатов из Бельгии покинули Россию

Сотрудники посольства Бельгии в Москве, объявленные ранее персонами нон грата, покинули Россию. Об этом пишет De Standaard со ссылкой на бельгийский МИД.

По данным газеты, группу из 12 дипломатов и членов их семей доставили в Бельгию на военно-транспортном самолете Airbus A400M. В МИД Бельгии подчеркнули, что «несмотря на сокращение штата» посольство в Москве останется открытым и будет работать.

19 апреля Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве. Мера была принята в ответ на высылку 21 сотрудника российского посольства в Бельгии, которых Брюссель обвинил в причастности к шпионской деятельности. Работники бельгийского посольства в Москве обязаны выполнить предписание МИД РФ до конца дня 3 мая.