Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Объявленные персонами нон грата дипломаты из Бельгии покинули Россию

De Standaard: 12 объявленных персонами нон грата дипломатов из Бельгии покинули Россию

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сотрудники посольства Бельгии в Москве, объявленные ранее персонами нон грата, покинули Россию. Об этом пишет De Standaard со ссылкой на бельгийский МИД.

По данным газеты, группу из 12 дипломатов и членов их семей доставили в Бельгию на военно-транспортном самолете Airbus A400M. В МИД Бельгии подчеркнули, что «несмотря на сокращение штата» посольство в Москве останется открытым и будет работать.

19 апреля Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве. Мера была принята в ответ на высылку 21 сотрудника российского посольства в Бельгии, которых Брюссель обвинил в причастности к шпионской деятельности. Работники бельгийского посольства в Москве обязаны выполнить предписание МИД РФ до конца дня 3 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Губернатор Белгородской области сообщил о двух взрывах
Объявленные персонами нон грата дипломаты из Бельгии покинули Россию
Работу «Искандер-М» во время спецоперации показали на видео
Нарколог назвала вредные для сочетания с алкоголем продукты
Невролог назвал способы расслабить спину после трудового дня
Немцы встретили криком слова Шольца о поставках оружия на Украину
Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 после праздников
В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов
Трамп связал начало спецоперации на Украине с «некомпетентностью» Байдена
Британцы начали экономить на еде и топливе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.