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В Италии раскрыли планы по оплате российского газа

Премьер Италии Драги: в вопросах оплаты газа из России страна будет следовать указаниям ЕК
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Marco Alpozzi / Globallookpress.com

Премьер-министр Италии Марио Драги раскрыл дальнейшие планы страны по оплате российского газа. По его словам, в этом вопросе государство будет следовать указаниям Европейской комиссии (ЕК), сообщает ТАСС.

«Позиция правительства по платежам в рублях за российский газ такая же, как и у Германии и Франции. Мы будем следовать указаниям Еврокомиссии. Нет никакого отличия Италии от других», — заявил итальянский премьер.

Он отметил, что ЕК необходимо дать четкое разъяснение тому, будет ли считаться оплата за газ из России в рублях обходом санкций или же нет.

Ранее министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани предложил временно разрешить европейским компаниям платить за российские энергоносители в рублях. Он отметил, что будет правильно разрешить компаниям платить за российский газ в рублях хотя бы в течение нескольких месяцев, пока в Евросоюзе разбираются с правовой базой и последствиями.

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Марина Совина
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