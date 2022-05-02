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Украинские военные рассказали историю попадания в плен

РИА Новости: украинские военные рассказали, что попали в плен при попытке наступления

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские военные рассказали, что попали в плен при попытке наступления. Историей военнослужащие поделились с РИА Новости.

По словам одного из сдавшихся солдат, он и его сослуживцы попали в плен в первый свой бой. Их подразделение вывезли прикрывать дорогу в темное время суток. В это время начался минометный обстрел, который пережили не все.

Утром украинские солдаты пошли в наступление, однако некоторая часть командования по какой-то причине оставила позиции. Оставшийся на месте сержант не смог сориентироваться в пространстве и повел сослуживцев не в ту сторону.

«Мы даже и не знали, куда отходить, если честно... Нас не в ту сторону повел [сержант], и мы нарвались на русский спецназ... Нам предложили сдаться, у нас не было другого выбора, потому что нас тупо положили, это глупо было, мы даже не знали, куда отходить — ни точки сбора, ни путей отхода», — вспомнил украинский солдат.

30 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о новом обмене пленными с Россией. «Возвращаем домой 14 наших людей: семь военных и семь гражданских», — заявила она.

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Варвара Кошечкина
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