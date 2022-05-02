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Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине

Глава Минобороны России Шойгу обсудил с турецким коллегой Акаром ситуацию на Украине

Фото: Сергей Гунеев / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу провел 2 мая телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Отмечается, что переговоры прошли по инициативе турецкой стороны. Министры обсудили текущую ситуацию на Украине, в том числе гуманитарные вопросы. Другие подробности разговора не приводятся.

1 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару готов приехать в Москву вместе с лидерами других стран, в том числе Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы внести вклад в переговоры России и Украины.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем рассказал, что Москва не собирается отказываться от дальнейших переговоров с Киевом и будет продолжать добиваться разрешения кризисной ситуации дипломатическим путем.

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Антон Похиляк
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