На Украине задержали подозреваемых в подготовке протестов в Одессе 2 мая

ГБР Украины задержало подозреваемых в подготовке протестов 2 мая в Одессе

Госбюро расследований (ГБР) Украины отчиталось о задержании подозреваемых в подготовке протестов и диверсий в Одессе 2 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, сотрудники ГБР задержали 12 человек, которые подозреваются в подготовке различных акций в Одессе 2 мая. «По оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам», — говорится в сообщении ведомства.

Представители ведомства заявили, что активисты готовили протесты и диверсии на годовщину событий 2 мая в Одессе. В ГБР рассказали, что у задержанных был найден арсенал оружия и боеприпасов. Также уточняется, что активисты хранили флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «Антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «Антимайдана». В результате трагедии в тот день погибли 48 человек, более 250 человек пострадали.

Ранее стало известно, что в восьмую годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе власти города ввели «затяжной» комендантский час. Ограничения продлятся с вечера 1 мая до 05:00 3 мая.