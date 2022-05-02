Главный тренер МЮ сделал прогноз о будущем Роналду в клубе

Ральф Рангник посчитал, что Криштиану Роналду еще может быть важнейшей частью МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Ральф Рангник сделал прогноз о будущем 37-летнего нападающего команды Криштиану Роналду. Его слова приводит Sky Sports.

«Роналду показал, что все еще может быть важнейшей частью команды, но очевидно, что команде нужны новые нападающие», — посчитал специалист. По мнению Рангника, к началу следующего сезона в МЮ должно появиться два-три новых форварда.

Рангник покинет «Манчестер Юнайтед» в конце сезона. Его сменит нидерландский специалист Эрик Тен Хаг, контракт с которым рассчитан до июня 2025 года.

Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в МЮ в августе 2021 года. Ранее он уже выступал за манчестерский клуб с 2003 по 2009 год. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.