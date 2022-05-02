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Росгвардейцы помогли уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области

Росгвардейцы помогли ВС России уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Росгвардейцы помогли Вооруженным силам России уничтожить танковую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В результате совместного служебно-боевого применения подразделений Росгвардии и Минобороны уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковая группа ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется в релизе, под прикрытием росгвардейцев российские артиллеристы успешно вели огонь по пунктам управления и огневым позициям, отдельным огневым средствам, бронетехнике и районам сосредоточения живой силы противника.

Ранее сообщалось, что Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы в детском лагере под Херсоном. Росгвардейцы проводили проверку сведений о пропаганде националистических идей среди подростков и обнаружили запрещенные к обороту предметы.

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Алиса Дмитриева
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