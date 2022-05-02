Жители Словакии высказались за продолжение поставок нефти и газа из России

Pravda: 62% жителей Словакии высказались за продолжение поставок нефти и газа из России

Жители Словакии высказались за продолжение поставок нефти и газа из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Pravda.

По данным опроса агентства «Фокус»,против реализации планов властей отказаться от поставок российского энергетического сырья высказываются 62 процента жителей. Только семь процентов словаков поддерживают идею немедленной диверсификации источников получения энергоресурсов.

Опрос был проведен с 30 марта по 6 апреля. В нем приняли участие 1 007 респондентов, представляющие все слои населения Словакии.

Ранее сообщалось, что более 66 процентов компаний Японии столкнулись с проблемами из-за антироссийских санкций. По данным опроса исследовательского центра Teikoku Databank, 50,4 процента опрошенных заявили о «сложностях приобретения объемов необходимых материалов», а 66,3 процента ощутили «негативное влияние в связи с увеличением цен», в том числе на топливо.

