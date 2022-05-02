Эксперт предупредил об опасности смартфонов в жару

Специалист посоветовал выключать Wi-Fi и Bluetooth, чтобы не перегревать телефон в жару

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков предупредил россиян об опасности использования смартфона в жаркую погоду. Об этом он рассказал РИА Новости .

«Если мобильное устройство питается от литий-ионного или литий-полимерного аккумулятора, а это самые распространенные типы батарей, вы можете столкнуться с явлением теплового выброса, которое может привести к самовозгоранию батареи», — пояснил эксперт.

Кувиков дал ряд рекомендаций по сохранению аккумулятора в безопасном состоянии. Во-первых, по его словам, следует выключить Bluetooth, GPS и желательно Wi-Fi, так как устройство находится в постоянном поиске сети и может нагреваться. Он также посоветовал использовать оригинальные зарядные устройства, которые наиболее совместимы с моделью смартфона.

Эксперт рассказал о способе охлаждения гаджета после перегрева. По его словам, следует снять с телефона защитный чехол, отключить мобильный интернет и закрыть приложения, а затем спрятать его в прохладное место.

Ранее россиянам назвали скрытые возможности смартфонов. Например, безопасный режим у смартфонов на Android при наличии вирусов.

