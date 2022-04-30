Названы скрытые возможности смартфонов

Доцент Кашкин назвал безопасный режим у смартфонов на Android полезным при наличии вируса

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин заявил, что многие смартфоны обладают такими функциями, о которых их владельцы даже не подозревали. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Кашкин уточнил, что имеет в виду небольшие и скрытые возможности гаджетов, которые могут быть полезны. В частности, он назвал полезным безопасный режим у смартфонов на Android при наличии вирусов.

«Он полезен, если телефон “завис” или заражен вирусом. Когда телефон загружается в этом режиме, на нем автоматически перестают работать все сторонние приложения. Так вы сможете почистить систему и удалить ненужные программы, которые мешают корректной работе гаджета», — объяснил эксперт.

Чтобы активировать этот режим, необходимо выключить смартфон обычном образом. Когда на экране устройства появится кнопка выключения, то следует нажать на нее и выбрать перезагрузку в безопасном режиме. Кроме того, эксперт напомнил, что существует ряд функций, которые помогают быстро переключаться между двумя приложениями.