В Молдавии прокомментировали данные о военной угрозе со стороны России

В Минобороны Молдавии заявили об отсутствии признаков военной угрозы со стороны России

Признаки, которые бы указывали на военную угрозу Молдавии со стороны России, не обнаружены. Об их отсутствии заявила пресс-офицер молдавского министерства обороны Алла Диакону. Ее комментарий приводит РИА Новости.

Накануне издание The Times со ссылкой на украинские источники представило данные о том, что Россия якобы готовит атаку на Молдавию. Реагируя на эти сведения, Диакону пояснила, что все молдавские государственные институты работают в режиме повышенной готовности после начала спецоперации России на Украине.

«На данный момент нет никаких признаков, что Молдавии грозит опасность», — сказала пресс-секретарь Минобороны государства.

Она подчеркнула, что к аналогичным выводам пришли не только власти республики, но и ее международные партнеры.

29 апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пообещал нарастить помощь Молдавии из-за событий в Приднестровье. По его словам, ЕС окажет помощь стране и по ряду других проблем. Речь идет, в частности, о наплыве беженцев из-за боевых действий на Украине и «общей устойчивости» республики.

В конце апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. В частности, 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской республики в Тирасполе.