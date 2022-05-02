Трамп сравнил Байдена с «пятью худшими президентами страны»

Трамп заявил, что Байден причинил США больше вреда, чем «пять худших президентов страны»

Бывший президент США Дональд Трамп оценил вред, нанесенный стране действующим президентом Джо Байденом, и сравнил его с худшими президентами государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Трампа, Байден менее чем за полтора года нанес США вред, который в совокупности не смогли бы причинить и «пять худших президентов» страны. Бывший глава государства также возложил на своего преемника ответственность за события на Украине.

«Наша страна катится в ад, но мы это исправим. Я лишь надеюсь, что для этого не будет слишком поздно. Что случилось на Украине, очень опасно — это может быть опасно для всего мира. Это может обернуться новой мировой войной. Нашей страной сейчас управляют люди, которые могут довести ситуацию до мировой войны», — прокомментировал Трамп.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп рассказал об «умоляющей о пощаде» стране при нынешнем лидере Джо Байдене. По словам Трампа, при Байдене США «сдали доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран».

