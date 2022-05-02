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Зеленского призвали уважительно говорить о Турции

Лидер турецких националистов Бахчели призвал Зеленского уважительно говорить о Турции

Фото: Офіс Президента України

Президенту Украину Владимиру Зеленскому следует использовать уважительный тон, когда он говорит о Турции. К этому политика призвал лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, передает РИА Новости.

«Когда он принимает во внимание отношение и позиции стран мира в украинско-российской войне, Зеленский должен использовать очень уважительный тон по отношению к турецкому народу, турецкому государству и правительству Турецкой Республики», — заявил Бахчели в эфире телеканала NTV.

Лидер партии также напомнил, что Турция стала единственной страной, которая стремится урегулировать конфликт между Украиной и Россией с помощью Стамбульского процесса.

Таким образом Бахчели отреагировал на высказывание Зеленского, который ранее посетовал на то, что турецкая сторона продолжает принимать российских туристов. По словам украинского лидера, такая позиция является несправедливой и демонстрирует «двойные стандарты».

Заявление президента Украины прокомментировал и бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр. Он заявил, что Зеленский несет «чушь» и назвал его «глупым комиком».

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Варвара Кошечкина
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