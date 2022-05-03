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Евросоюз анонсировал отключение новых российских банков от SWIFT

Глава евродипломатии Боррель анонсировал отключение от SWIFT новых российских банков
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Ricardo Rubio/ Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель анонсировал отключение от международной системы платежей SWIFT новых российских банков. Его слова со ссылкой на эфир венесуэльского телеканала VPI приводит РИА Новости.

«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут», — заявил глава евродипломатии в ходе визита в Латинскую Америку.

Боррель также сообщил, что в энергетической сфере Евросоюз ищет меры, которые способны существенно повлиять на импорт российской нефти.

Ранее стало известно о содержании шестого пакета санкций ЕС против России. По информации Bloomberg, в него может войти в том числе полное эмбарго на нефть. ЕС собирается предложить ввести полный запрет на российскую нефть к концу 2022 года, а также отключить ряд банков РФ и Белоруссии от SWIFT.

2 марта Европейский союз отключил семь российских банков от международной системы платежей SWIFT — ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Также была запрещена продажа, поставка, передача или экспорт банкнот евро в Россию.
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Марина Совина
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