Британская лига обошла КХЛ по средней посещаемости в сезоне-2021/2022

КХЛ заняла седьмое место в Европе по средней посещаемости в сезоне-2021/2022

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заняла седьмое место в Европе по средней посещаемости в сезоне-2021/2022. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

На матчах КХЛ в среднем присутствовало 2382 зрителя. Встречи Британской элитной хоккейной лиги посещали 2885 человек, это четвертый результат среди европейских чемпионатов.

КХЛ также обошли Швейцария (6139 болельщиков), Швеция (4738), Германия (3059), Финляндия (2870) и Чехия (2803). В IIHF уточнили, что уровень посещаемости в нынешнем сезоне напрямую связан с коронавирусными ограничениями в разных странах.

Ранее 3 мая Шведская хоккейная ассоциация запретила игрокам из КХЛ выступать за национальную сборную. Днем ранее об аналогичных санкциях заявил Финский хоккейный союз.