Медведев заявил, что Зеленский и дальше продолжит клянчить деньги и оружие у Запада

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит и дальше клянчить у стран Запада деньги и оружие, имитируя заботу о собственном народе. Такое мнение заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал во вторник, 3 мая, в своем Telegram-канале.

По словам политика, таким образом украинский лидер будет пытаться остаться в игре и продемонстрировать, что он является «последним бастионом европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике».

При этом, предупредил замглавы Совбеза, от действий Зеленского продолжат страдать мирные жители, поскольку он будет неоднократно выставлять их в качестве живого щита перед «бандеровцами».

Ранее Медведев предсказал, что парламент Германии может ждать печальный конец после принятия решения об отправке орудия Киеву. Тогда он предположил, что бундестагу «не дают покоя лавры их предшественников» из прошлого века.