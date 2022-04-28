Медведев допустил «печальный конец» бундестага из-за решения по оружию для Киева
Зампред СБ Медведев допустил печальный конец бундестага из-за решения по оружию для Киева
Парламент Германии может ждать печальный конец после принятия решения об отправке орудия Киеву. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев предположил, что бундестагу «не дают покоя лавры их предшественников» из прошлого века.
«Это печально для парламента. Печально заканчивается», — заявил зампред Совбеза.
Ранее сообщалось, что 28 апреля нижняя палата парламента ФРГ (бундестаг) подавляющим большинством голосов одобрила инициативу о поставках тяжелого вооружения в интересах Украины.