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Медведев допустил «печальный конец» бундестага из-за решения по оружию для Киева

Зампред СБ Медведев допустил печальный конец бундестага из-за решения по оружию для Киева

Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

Парламент Германии может ждать печальный конец после принятия решения об отправке орудия Киеву. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев предположил, что бундестагу «не дают покоя лавры их предшественников» из прошлого века.

«Это печально для парламента. Печально заканчивается», — заявил зампред Совбеза.

Ранее сообщалось, что 28 апреля нижняя палата парламента ФРГ (бундестаг) подавляющим большинством голосов одобрила инициативу о поставках тяжелого вооружения в интересах Украины.

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Валерий Розенберг
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