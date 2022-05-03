Власти Мали разорвали соглашения в сфере обороны с Францией

AFP: власти Мали заявили, что разрывают соглашения в сфере обороны с Францией

Власти Мали заявили, что разрывают соглашения в сфере обороны с Францией, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

По данным агентства, власти Мали осудило «вопиющие нарушения» своего национального суверенитета французскими военными. Представитель правительства указал на нарушение воздушного пространства страны и принятые Парижем в одностороннем порядке решения прекратить совместные операции с малийскими силами и вывести войска.

«Правительство Республики Мали решило денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года», — заявил представитель кабмина.

В Мали проинформировали коллег из Франции о своем решении. Также указывается, что денонсация должна вступить в силу через шесть месяцев после этого уведомления. Кроме того, немедленно произойдет выход из договоров, регулирующих деятельность военных в рамках операций «Бархан» и «Такуба».

В феврале Франция вместе с союзниками по операции «Такуба» в африканском регионе Сахель решила вывести свои войска из Мали и передислоцировать их на территорию соседнего Нигера. Как отмечается в совместном заявлении Франции и ее партнеров по операции, на которое также ссылается агентство, войска выводят «из-за многочисленных препятствий со стороны малийских переходных властей».