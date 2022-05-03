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Китай напомнил НАТО об обещании нерасширения на восток

Представитель МИД КНР Лицзянь напомнил НАТО об обещании не расширяться на Восток

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил НАТО об обещании нерасширения на восток. Соответствующий пост дипломат опубликовал в Twitter.

Китайский дипломат выложил в соцсети две карты, иллюстрирующие продвижение альянса к границам России. С 1990 года, с момента договоренности о нерасширении НАТО на восток, которое, по словам Лицзянь, было закреплено при последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве, Североатлантический альянс принял несколько стран в восточном направлении. Например, в 2004 году в альянс приняли Латвию, Литву и Эстонию, что отражено на карте 2019-го года.

Договоренность о нерасширении альянса в Восточную Европу до сих пор остается спорной. Россия заявляла, что договоренность была устно закреплена, тогда как руководители НАТО утверждали, что подобного обещания дано не было, а соответствующее решение могло быть закреплено только в письменном виде.

Ранее в МИД Германии заявили, что в подписанных Москвой документах не было обещания не расширять НАТО на восток. «Мы не историческая комиссия, а в подписанных с Россией соглашениях не было обещания не расширять альянс», — рассказали в германском внешнеполитическом ведомстве.

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Варвара Кошечкина
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