Постпред отказалась считать ситуацию на Украине войной между США и Россией

Томас-Гринфилд заявила, что ситуация на Украине не является войной между США и Россией

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд отказалась считать ситуацию на Украине войной между Вашингтоном и Москвой. Ее слова передает ТАСС.

В частности, Томас-Гринфилд спросили, подвергались ли страны Африки давлению для того, чтобы они поддержали в Генассамблее ООН резолюцию по Украине с осуждением действий России. Постпред ответила, что «США никогда не оказывают давления». «Я лично принимала участие в ряде очень напряженных личных дискуссий с моими африканскими коллегами, которым я сказала, что это не война между США и Россией», — добавила она.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США согласны с Россией в вопросе того, что в ядерной войне победителей быть не может. Она также заверила, что американский президент Джо Байден по-прежнему не собирается посылать войска на Украину.