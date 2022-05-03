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Постпред отказалась считать ситуацию на Украине войной между США и Россией

Томас-Гринфилд заявила, что ситуация на Украине не является войной между США и Россией

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд отказалась считать ситуацию на Украине войной между Вашингтоном и Москвой. Ее слова передает ТАСС.

В частности, Томас-Гринфилд спросили, подвергались ли страны Африки давлению для того, чтобы они поддержали в Генассамблее ООН резолюцию по Украине с осуждением действий России. Постпред ответила, что «США никогда не оказывают давления». «Я лично принимала участие в ряде очень напряженных личных дискуссий с моими африканскими коллегами, которым я сказала, что это не война между США и Россией», — добавила она.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США согласны с Россией в вопросе того, что в ядерной войне победителей быть не может. Она также заверила, что американский президент Джо Байден по-прежнему не собирается посылать войска на Украину.

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Марина Совина
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