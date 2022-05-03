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В США заявили об ужасной ошибке Белого дома в ситуации вокруг Украины

Экономист Сакс призвал США прекратить манипулировать Киевом и подталкивать его к конфликту

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США совершают ошибку, вмешиваясь в ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью греческой газете Kathimerini.

По его словам, Вашингтону не следует подталкивать Киев к силовому решению конфликта и при этом отказываться от дипломатии. Эксперт отметил, что неспособность США договариваться и идти на компромиссы — это ужасная ошибка, катастрофическая манипуляция Украиной. Он подчеркнул, что тем самым Киев используют в интересах американской внешней политики с целью ослабить Россию. Помимо этого, специалист добавил, что стремление Штатов к глобальному господству препятствует переходу человечества к многополярному миру.

Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд отказалась считать ситуацию на Украине войной между Вашингтоном и Москвой. В частности, Томас-Гринфилд спросили, подвергались ли страны Африки давлению для того, чтобы они поддержали в Генассамблее ООН резолюцию по Украине с осуждением действий России. Постпред ответила, что «США никогда не оказывают давления». «Я лично принимала участие в ряде очень напряженных личных дискуссий с моими африканскими коллегами, которым я сказала, что это не война между США и Россией», — добавила она.

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Марина Совина
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