Менеджер Яна объяснил отсутствие флага России у спортсмена перед боем в UFC
Саят Абдрахманов, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна, объяснил, почему спортсмен вышел без флага России на бой против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 273 в Джексонвилле. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Менеджер заявил, что он и его подопечный ожидали запрета на триколор, поэтому не взяли с собой никакую российскую атрибутику. «От турнира к турниру ситуация с флагами меняется. Мы видели, что в Лондоне запретили выходить с флагами, поэтому мы думали, что так же будет и во Флориде», — подчеркнул Абдрахманов.
Ян уступил американцу Стерлингу 10 апреля на турнире UFC 273. Россиянин не сумел вернуть пояс чемпиона организации в легчайшем весе, потерпев поражение судейским решением.
В марте 2021-го Ян утратил пояс, проиграв Стерлингу из-за дисквалификации. Россиянин нанес запрещенный удар в четвертом раунде.