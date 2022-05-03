Менеджер Яна объяснил отсутствие флага России у спортсмена перед боем в UFC

Менеджер Петра Яна объяснил отсутствие у того флага России перед боем со Стерлингом

Саят Абдрахманов, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна, объяснил, почему спортсмен вышел без флага России на бой против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 273 в Джексонвилле. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Менеджер заявил, что он и его подопечный ожидали запрета на триколор, поэтому не взяли с собой никакую российскую атрибутику. «От турнира к турниру ситуация с флагами меняется. Мы видели, что в Лондоне запретили выходить с флагами, поэтому мы думали, что так же будет и во Флориде», — подчеркнул Абдрахманов.

Ян уступил американцу Стерлингу 10 апреля на турнире UFC 273. Россиянин не сумел вернуть пояс чемпиона организации в легчайшем весе, потерпев поражение судейским решением.

В марте 2021-го Ян утратил пояс, проиграв Стерлингу из-за дисквалификации. Россиянин нанес запрещенный удар в четвертом раунде.