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В Приднестровье заявили о запущенном с Украины дроне со взрывчаткой

МВД ПМР: телецентр попытались атаковать беспилотником с украинской стороны

Фото: Telegram-канал «Крепость: всё о Приднестровье»

Министерство внутренних дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщило, что беспилотник, с помощью которого пытались устроить новый теракт у телецентра в поселке Маяк, был запущен с территории Украины. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Там рассказали, что ночью 3 мая обнаружили у телецентра беспилотник с прикрепленной к нему взрывчаткой. По утверждению МВД, дрон был запущен с украинской стороны.

Антон Похиляк
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