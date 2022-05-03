Путин пожаловался Макрону на игнорирование ЕС преступлений украинских силовиков

Путин заявил Макрону, что страны Евросоюза игнорируют преступления украинских силовиков

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном пожаловался тому на игнорирование военных преступлений украинских силовиков со стороны членов Евросоюза (ЕС). Об этом во вторник, 3 мая, сообщается на сайте Кремля.

В частности, российский лидер указал своему французскому коллеге, что представители европейских стран не обращают должного внимания на обстрелы населенных пунктов в Донбассе, которые проводят Вооруженные силы Украины (ВСУ) и в результате которых гибнут мирные жители.

При этом Путин подчеркнул, что Запад мог бы поспособствовать разрешению конфликта на Украине, если бы оказал «соответствующее воздействие на киевские власти» и прекратил поставлять украинской стороне оружие.

Путин и Макрон созвонились по телефону 3 мая. Эта беседа стала для них первой с момента переизбрания французского лидера на должность президента. Отмечалось, что переговоры продолжались более двух часов.